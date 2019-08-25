Кравчук назвал свою самую большую ошибку на посту президента

Киев, 25 августа. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что его самой большой ошибкой на посту главы страны был идеализм.

«Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории», — сказал он в интервью телевизионному каналу «112 Украина».

Он считал, что граждане Украины желают свободы и демократии, чтобы в стране все было хорошо. Кравчук констатировал, что ошибся с этими тезисами.

«Я ошибся», — сказал он.

По словам экс-главы страны, он понял свою ошибку, когда работники одного из завода, расположенного в Херсонской области, заявили о нежелании чересчур много трудиться ради строительства новой страны и «демократии», передает RT.

Кравчук также выразил уверенность, что Украина никогда не станет самой богатой и счастливой, если не перейдет из «фазы эйфории в стадию ответственности, рационализма и здравого смысла».

Ранее Кравчук назвал два ключевых недостатка пятого президента Украины Петра Порошенко. По его мнению, это необычайный карьеризм и желание обогатиться. Он отметил, что во время пребывания у власти Порошенко не занимался страной, поскольку был занят созданием предпринимательской империи, которой руководили его сподвижники.