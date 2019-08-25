Назван топ-5 лучших смартфонов с 6-дюймовым дисплеем

Москва, 25 августа. Топ-5 лучших смартфонов с диагональю экрана до шести дюймов возглавил южнокорейский гаджет Samsung Galaxy S10e.

В рейтинг вошли модели, которые представлены на рынке с 2017 года. Лидирующие позиции у Samsung Galaxy S10e с 6-дюймовым безрамочным дисплеем без выреза в верхней части. У смартфона 6 Гб оперативной памяти и вырез в углу дисплея с фронтальной камерой. Минимальная цена модели от южнокорейской компании составляет 45 тысяч рублей. Об этом пишут «Актуальные новости».

Вторую строчку занял телефон Samsung Galaxy S8 с 5,8-дюймовым QHD+ экраном. Стоимость гаджета начинается от 36 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает iPhone X с 5,8-дюймовым безрамочным OLED-экраном за 56 тысяч рублей.

Далее следуют китайский Xiaomi Mi 9 SE, цена которого составляет около 20 тысяч рублей, и ZenFone 5 Lite ZC600KL, его можно купить за 17 тысяч рублей.

Ранее Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило топ-10 лучших смартфонов. Новые гаджеты были проверены по 231 параметру. Так, лидерами стали Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9.