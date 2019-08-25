Участки для голосования на выборах президента открылись в Абхазии

Сухум, 25 августа. Избирательные участки для голосования на выборах президента начали свою работу в воскресенье в Абхазии.

Участки закроются в 20.00 (по московскому времени). В общей сложности в стране откроются 152 избирательных участка.

В выборах участвуют девять кандидатов, среди которых — действующий глава государства Рауль Хаджимба, глава оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, бывший руководитель Службы государственной безопасности Астамур Тарба и советник главы Минобороны Олег Аршба.

Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов жителей республики, принявших участие в голосовании. Выборы считаются состоявшимися при явке свыше 50% избирателей.

Параллельно с президентом Абхазии избирается и вице-президент.

В центральной избирательной комиссии Абхазии ранее сообщили, что все необходимые мероприятия для необходимой организации выборов окончены.

Как ранее заявила наблюдатель на выборах в Абхазии Ольга Ковитиди, Российская Федерация заинтересована в будущей стабилизации ситуации в этой стране. Российский сенатор пожелала стране роста в экономической отрасли.