Два автомобиля столкнулись в Чувашии, есть жертвы

Чебоксары, 25 августа. Пять человек погибли в результате столкновения двух транспортных средств в Шемуршинском районе Чувашии, еще двое получили различные травмы и доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщил в воскресенье источник Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, в Чувашии случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек: Toyota Corolla и Lada Vesta. В результате аварии водитель японской машины и 27-летний пассажир были доставлены в больницу. Отмечается, что пассажирка Toyota, а также водитель отечественного автомобиля и трое его пассажиров скончались на месте.

Согласно предварительной версии, водитель Toyota выехал на полосу встречного движения. В настоящее время по факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.