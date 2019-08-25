Врачи назвали первые симптомы рака поджелудочной железы

Москва, 25 августа. Ученые выяснили, что смертность от рака поджелудочной железы стоит на третьем месте среди всех видов онкологических заболеваний. К соответствующим выводам пришли специалисты Американского общества по борьбе с онкологией.

По данным министерства здравоохранения России, смертность от этого вида онкологического заболевания расположена на первом месте. Как пишет «Российская газета», рак поджелудочной железы опасен тем, что его развитие не сопровождается какими-либо симптомами.

Ученые из Национального института подчеркнули, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы провоцируют активное выделение инсулина, следствием чего становится развитие у человека гиперинсулинемии и впоследствии гипогликемии. В итоге, у пациента наблюдается резкое падение уровня сахара в крови.

По словам специалистов, на поздних стадиях рака поджелудочной железы наблюдаются боли в области спины и живота. Также кожа и слизистые приобретают желтоватый оттенок.

Согласно данным зарубежных врачей, чаще всего от рака поджелудочной железы страдают люди старше 55 лет. Врачи диагностируют этот вид онкологического заболевания, по средним оценкам, в 71 год. Отмечается, что мужчины более подвержены этому заболеванию, чем женщины.

Ранее сообщалось, что врачи НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина подвели первые итоги международного эксперимента по лечению новым способом рака прямой кишки. Инновационная методика, позволяющая сохранить орган, уже доступна россиянам. Как отметил руководитель российского сегмента исследований и заведующий проктологическим отделением НИИ клинической онкологии им. Н.Н. Трапезникова в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Заман Мамедли, российские врачи в рамках эксперимента взаимодействуют с коллегами из 40 ведущих онкологических клиник мира.