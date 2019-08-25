Рэпер Oxxxymiron объявил о своем уходе из лейбла Booking Machine

Москва, 25 августа. Популярный российский рэпер Мирон Федоров, широко известный под псевдонимом Oxxxymiron, заявил, что не будет сотрудничать с лейблом Booking Machine. Соответствующее заявление он сделал со сцены во время фестиваля Booking Machine Festival в Москве.

«Как бы я ни любил и уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся», — подчеркнул Oxxxymiron.

Рэпер уйдет с поста исполнительного директора лейбла Booking Machine и перестанет с ним сотрудничать в качестве исполнителя. Oxxxymiron также подчеркнул, что не будет выступать со своими старыми песнями. По его словам, на фестивале Booking Machine Festival зрители стали свидетелями ретроспективы большинства его популярных рэп-композиций.

Отметим, лейбл Booking Machine появился в 2012 году, спустя пять лет Oxxxymiron стал его исполнительным директором и занимался менеджментом исполнителей.

Ранее пресс-служба американского лейбла звукозаписи Atlantic Records сообщила, что американский продюсер Джейкоб Туресон, работавший с российским рэпером Face, скончался в США от передозировки наркотиков. Известно, что Туресон, более известный под псевдонимом Hella Sketchy, ушел из жизни 27 июня.