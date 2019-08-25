Порошенко призвал киевские власти напомнить в Польше об «угрозе» России

Киев, 25 августа. Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал киевское руководство напомнить во время встречи мировых лидеров в Польше 1 сентября об «угрозе» со стороны России. Онлайн-трансляция велась на канале экс-главы страны в Facebook.

Во время выступления Порошенко раз за разом называл Россию «агрессором», а также заявлял, что западные страны, якобы пытаясь умиротворить РФ, только «разжигают аппетит».

«Об этом киевские власти должны еще раз напомнить лидерам тех стран, которые через семь дней соберутся в Варшаве, чтобы отметить восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны. Путина там не будет, и за это — особая благодарность польским властям», — сообщил пятый украинский президент.

Помимо этого, Порошенко указал на то, что считает «категорически недопустимым» возможные планы вернуть Москву в G8, заявив, что Россия якобы не выполнила ни единого требования, в числе которых также «возвращение Крыма».

Российско-украинские отношения испортились из-за ситуации в Донбассе и возвращения Крыма в состав РФ.

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».