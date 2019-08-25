Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон

Лондон, 25 августа. Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась главе правительства Австралии Скотту Моррисону на то, что газон на лужайке перед Букингемским дворцом оказался испорчен из-за вертолетов главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает британский таблоид Sunday Times.

Согласно информации газеты, во время государственного визита Трампа в Британию в начале июня текущего года вертолеты американского президента приземлялись на территории дворца два раза в сутки, после чего, разумеется, на газоне остались следы.

«Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена», — процитировал королеву источник, близкий к австралийскому премьер-министру.

Визит Трампа в британскую столицу оказался очень противоречивым, десятки тысяч жителей Соединенного королевства вышли на митинги. Британские митингующие собирались запустить надувной шар с изображением американского президента Дональда Трампа в виде младенца в памперсе во время его июньского визита в Лондон. Этот шар, который в народе прозвали «пупс Трамп», стал соответствующим символом протестов в британской столице в 2018 году, когда Трамп в первый раз посетил с официальным визитом Британию.

Митингующие активисты выражали недовольство политикой американского лидера и обвиняли его в дискриминации и расизме.