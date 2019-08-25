Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон

353
0 Оставить комментарий

Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон

Лондон, 25 августа. Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась главе правительства Австралии Скотту Моррисону на то, что газон на лужайке перед Букингемским дворцом оказался испорчен из-за вертолетов главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает британский таблоид Sunday Times.

Согласно информации газеты, во время государственного визита Трампа в Британию в начале июня текущего года вертолеты американского президента приземлялись на территории дворца два раза в сутки, после чего, разумеется, на газоне остались следы.

Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон

«Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена», — процитировал королеву источник, близкий к австралийскому премьер-министру.

Визит Трампа в британскую столицу оказался очень противоречивым, десятки тысяч жителей Соединенного королевства вышли на митинги. Британские митингующие собирались запустить надувной шар с изображением американского президента Дональда Трампа в виде младенца в памперсе во время его июньского визита в Лондон. Этот шар, который в народе прозвали «пупс Трамп», стал соответствующим символом протестов в британской столице в 2018 году, когда Трамп в первый раз посетил с официальным визитом Британию. 

Митингующие активисты выражали недовольство политикой американского лидера и обвиняли его в дискриминации и расизме.

infox - new
Источник: Sunday Times
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров