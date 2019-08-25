Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

На Украине заявили об успешных огневых испытаниях ступени «Циклона-4»

35
0 Оставить комментарий

На Украине заявили об успешных огневых испытаниях ступени «Циклона-4»

Киев, 25 августа. Украинское конструкторское бюро «Южное» сообщило о благополучных огневых испытаниях третьей ступени создаваемой ракеты-носителя «Циклон-4». Об этом сообщается на странице организации в социальной сети Facebook.

Отмечается, что в преддверии 28-й годовщины Дня независимости Украины впервые были проведены огневые тесты ступени ракеты-носителя. Так, прошел прожиг третьей ступени ракеты-носителя класса «Циклон-4», сооруженной КБ «Южное» и изготовленной на предприятии «Южмаш».

В КБ уточняется, что эти тесты являются «финальными и важнейшими испытаниями перед первыми летными испытаниями третьей ступени «Циклона-4».

Напомним, украинские ракеты «Циклон-4», которые являются модификацией созданных в советское время носителей «Циклон-3», собирались запускать с бразильского космодрома «Алкантара» (Alcantara) — соответствующий договор был подписан в 2003 году. В мае 2015 года Бразилия приостановила работы над проектом.

infox - new
Источник: Facebook
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров