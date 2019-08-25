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В ЕП назвали слова Макрона про возвращение РФ в G7 «пустой болтовней»

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В ЕП назвали слова Макрона про возвращение РФ в G7 «пустой болтовней»

Брюссель, 25 августа. Группа «Большой семерки» бесполезна без участия в ней России, Бразилии, КНР или Африки. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте депутат Европейского парламента (ЕП) Тьерри Мариани, комментируя слова Макрона о возможности пригласить Россию на саммит G7 в будущем году.

В ЕП назвали слова Макрона про возвращение РФ в G7 «пустой болтовней»

«Это была пустая болтовня и самореклама накануне саммита G7, который без Китая, Бразилии, России или Африки не способен изменить направление, в котором движется мир», — отметил европейский депутат.

По мнению Мариани, формат «большой семерки» устарел и теперь представляет собой клуб западных стран, которые все-таки не способны диктовать свои правила. Он также напомнил про 23-го президента Франции Николя Саркози, который запустил G20.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в следующем году в Нью-Йорк. Ожидается, что американский глава поднимет этот вопрос на встрече «большой семерки» во Франции.

В свою очередь, глава правительства Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Лондон выступит против восстановления России в G7.

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что Москва вовсе не исключает возобновления формата G8, однако для российской стороны это не является «самоцелью».

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Источник: Twitter
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