ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по окрестностям Дамаска. События дня. ФАН-ТВ

Израиль обстрелял Сирию В небе над Сирией вновь беспокойно. Очередной авиаудар Израиля пришелся по окрестностям Дамаска. Целью атаки стали иранские подразделения «Аль-Кудс» и отряды шиитов в регионе. Эту информацию подтвердил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он добавил, что таким образом его страна якобы предотвратила атаку иранских сил и шиитов (военные Израиля уточнили, что речь идет о беспилотниках). ПВО Сирии в свою очередь успешно отразили большую часть ракет. Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали. Эти далеко не первые атаки арабская республика неоднократно называла грубым нарушением суверенитета.

ДТП в Чувашии Страшное ДТП произошло ночью на трассе в Чувашии. Пять человек погибли, еще двое пострадали в Шемуршинском районе, где в лобовую столкнулись машины Toyota Corolla и Lada Vesta. Известно, что погиб один из пассажиров иномарки, остальные жертвы ехали в отечественном авто. Еще двое человек, находившихся на борту Toyota, сейчас госпитализированы. Авария произошла в ночь на 25 августа на трассе «Цивильск-Ульяновск», ее причины сейчас устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Песков объяснил отставку Яковенко В Кремле назвали причину отставки посла РФ в Великобритании Александра Яковенко. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы государства, это связано с обычной ротацией, а не с проблемами в отношениях двух стран, передает ТАСС. Об уходе Яковенко стало известно накануне. С 2011-го он возглавлял российскую дипмиссию в Лондоне, причем наиболее сложными стали как раз последние годы, в том числе из-за скандального «дела Скрипалей». Сейчас Яковенко уже вернулся на родину, а его место временно занял другой сотрудник посольства — Иван Володин.