Киев, 25 августа. Украинский актер Алексей Горбунов пожаловался на мучения из-за плохих отношений Украины и России. Переживаниями артист поделился в интервью одному из украинских телеканалов.

Актер отметил, что у него «сердце кровью обливается» из-за сложившейся ситуации. Горбунов подчеркнул, что не может предсказать, сколько потребуется времени для примирения двух государств.

«Я не могу знать этого, я же не политик. Но у меня сердце кровью обливается четвертый год. Я жду не дождусь, когда это все закончится», — сказал актер.

Горбунов раскритиковал запретивших прямые авиарейсы из Украины в РФ законодателей. Он напомнил, что уже три года выступает против всех списков и не поддерживает ничего, «что приносит «геморрой» людям».

Артист назвал «неизменными друзьями» Сергея Гармаша и Михаила Ефремова, а также добавил, что поддерживает дружеские отношения с актерами из Санкт-Петербурга.

Отношения между Россией и Украиной резко обострились в 2014 году, после того как в Киеве произошел государственный переворот. Пришедшие к власти силы провозгласили курс на сближение с Западом. Итоги госпереворота не признали в Крыму и на юго-востоке страны, где были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума, который провели в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказались за вхождение региона в состав РФ. Севастополь стал городом федерального значения.

В апреле 2014 года на Украине началась гражданская война. ЛНР и ДНР заявили о независимости и отделении. В ответ Киев начал военные действия против республик Донбасса. По данным ООН жертвами войны стали более 13 тыс. человек.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также в рамках встреч контактной группы на минской площадке, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.

Ранее газета «Известия» сообщила, что согласно заявлению депутата Верховной рады Александра Онищенко, воспрепятствовать окончанию боевых действий в Донбассе всячески пытались США. По словам парламентария, Вашингтон был заинтересован в ослаблении России.