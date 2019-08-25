Харитонов отправил в нокаут американца Митриона на Bellator 225

Бриджпорт, 25 августа. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов одержал уверенную победу над американским спортсменом Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 225, прошедшего в Коннектикуте.

Po kontroverzi v prvním zápase poráží Sergei Kharitonov Matta Mitrione i v odvetě.

Dnešní #Bellator225 nabídl ve 14 zápasech 14 ukončení???? https://t.co/KBNiVyhllD — MMA Shorties ???? (@mmashorties) August 25, 2019

Харитонов отправил оппонента в нокаут уже во 2-м раунде. Первый поединок между бойцами, который прошел в феврале текущего года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), был признан несостоявшимся по причине того, что Митрион ударил в пах россиянина в начале боя, пишет «Газета.Ru».

В настоящее время на счету 39-летнего Харитонова 37 поединков в ММА, на счету 41-летнего американца — 21 бой.

В другом бою на этом же турнире российский боксер Виталий Минаков победил американца Тимоти Джонсона в первом раунде, отправив его в нокаут. Сперва соперником российского бойца должен был стать американец Хави Айяла, но он отказался от поединка на фоне проблем со здоровьем.