Видео победного нокаута Ковалева в бою с Ярдом появилось в Сети

Челябинск, 25 августа. Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, нокаутировав представителя Британии Энтони Ярда. Момент нокаутирующего удара попал на видео.
Sergey Kovalev stops Anthony Yarde in his home town ????— Boxing on BT Sport ???? (@BTSportBoxing) August 24, 2019
An incredible fight between the pair of them... #KovalevYarde pic.twitter.com/aGGrFeuoTv
Бой состоялся в Челябинске, в 11 раунде 36-летний Ковалев отправил британского оппонента в нокаут и одержал победу.
Отметим, что «крушитель» завоевал титул чемпиона мира в феврале 2019 года. Тогда он одержал победу по решению судей над колумбийским боксером Элейдером Альваресом.
По окончании поединка с Ярдом Ковалев посвятил победу трагически погибшему боксеру Максиму Дадашеву.
«Хочу посвятить победу Максиму Дадашеву. Пусть земля будет ему пухом», — сказал спортсмен.
Российский боксер провел 38 поединков на профессиональном ринге. В его активе 34 победы, 29 из них завоеваны досрочно. Британец Ярд потерпел первое поражение в 19 поединках.
Напомним, 28-летний боксер Дадашев скончался в конце июля в американской клинике. Россиянин умер в результате травм, полученных в поединке против пуэрториканского боксера Сабриэля Матиаса. После поединка россиянин был госпитализирован в клинику Мэриленда после того, как его тренер остановил бой в 11-м раунде. В больнице россиянину провели операцию по удалению отека мозга.