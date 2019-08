Видео победного нокаута Ковалева в бою с Ярдом появилось в Сети

Челябинск, 25 августа. Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, нокаутировав представителя Британии Энтони Ярда. Момент нокаутирующего удара попал на видео.

