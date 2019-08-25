Видео победного нокаута Ковалева в бою с Ярдом появилось в Сети

Челябинск, 25 августа. Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, нокаутировав представителя Британии Энтони Ярда. Момент нокаутирующего удара попал на видео.

Sergey Kovalev stops Anthony Yarde in his home town ????



An incredible fight between the pair of them... #KovalevYarde pic.twitter.com/aGGrFeuoTv — Boxing on BT Sport ???? (@BTSportBoxing) August 24, 2019

Бой состоялся в Челябинске, в 11 раунде 36-летний Ковалев отправил британского оппонента в нокаут и одержал победу.

Отметим, что «крушитель» завоевал титул чемпиона мира в феврале 2019 года. Тогда он одержал победу по решению судей над колумбийским боксером Элейдером Альваресом.

По окончании поединка с Ярдом Ковалев посвятил победу трагически погибшему боксеру Максиму Дадашеву.

«Хочу посвятить победу Максиму Дадашеву. Пусть земля будет ему пухом», — сказал спортсмен.

Российский боксер провел 38 поединков на профессиональном ринге. В его активе 34 победы, 29 из них завоеваны досрочно. Британец Ярд потерпел первое поражение в 19 поединках.

Напомним, 28-летний боксер Дадашев скончался в конце июля в американской клинике. Россиянин умер в результате травм, полученных в поединке против пуэрториканского боксера Сабриэля Матиаса. После поединка россиянин был госпитализирован в клинику Мэриленда после того, как его тренер остановил бой в 11-м раунде. В больнице россиянину провели операцию по удалению отека мозга.