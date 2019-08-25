Депутат Рады рассказал, как Украиной управляли из посольства США

Киев, 25 августа. Депутат Верховной рады Александр Онищенко рассказал, как Вашингтон управлял Украиной при президентстве Петра Порошенко.

Против парламентария на родине возбуждено несколько уголовных дел. Депутата обвиняют в казнокрадстве на сумму в 100 млн евро. Но, по его словам, созданное в рамках реформ после Евромайдана как «независимый орган» Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) при Порошенко управлялось куратором из США. Вашингтон использовал НАБУ для давления на украинские власти, чтобы добиваться принятия нужных решений.

«У них был там куратор из ФБР, которая сидела в американском посольстве. Имя ее Карен Гринвей, которая непосредственно управлялась Госдепом американским и которая непосредственно контролировала через американское посольство НАБУ», — отметил Онищенко.

По его словам, американские кураторы готовили компромат на Порошенко, чтобы иметь возможность манипулировать им и дальше в случае переизбрания. Онищенко высказал мнение, что экс-президент исполнял волю «определенных лиц в Америке» которых устраивала его внешняя политика. За это Порошенко давали преференции, которые позволяли ему реализовывать внутри страны коррупционные схемы, пишет со ссылкой на NewsOne РИА Новости.

Онищенко отметил, что Соединенные Штаты стремились к ослаблению России. Вашингтон был заинтересован в невыполнении Минских соглашений и продолжении боевых действий в Донбассе.

«Задача Соединенных Штатов — ослабить Россию, то есть вот эта война, которая там происходила в Украине с 2014 года — им это было выгодно. Выгодно было и Америке, и Порошенко: что он ее поддерживает, что они не садятся за стол переговоров», — заключил Онищенко.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года, когда после государственного переворота в стране ЛНР и ДНР заявили о независимости и отделении. В ответ Киев начал военные действия против республик Донбасса. По данным ООН жертвами войны стали более 13 тыс. человек.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также в рамках встреч контактной группы на минской площадке, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.

Ранее Газета.ru сообщила, что Александр Онищенко призвал президента Украины Владимира Зеленского придерживаться нейтралитета в отношениях России и США. По мнению бывшего парламентария, глава государства может улучшить экономическую ситуацию в стране, если не станет занимать ни одну из сторон.