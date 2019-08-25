Герой России назвал истребитель Су-57 гордостью ВКС

Москва, 25 августа. Летчик-испытатель, Герой России Юрий Ващук назвал истребитель Су-57 гордостью Воздушно-космический сил (ВКС) РФ.

«Помимо минимальной заметности для радаров во всех волновых диапазонах, включая инфракрасный и радиолокационный, самолет обладает сверхманевренностью и имеет возможность уходить от атак противника на сверхзвуковой скорости без форсажа», — заявил Ващук в интервью еженедельнику «Звезда».

Он также отметил многофункциональность Су-57, напомнив, что истребитель может решать задачи завоевания превосходства в воздухе и наносить удары по наземным и надводным целям.

По словам летчика-испытателя, следует учитывать и качества пилотов в России. В том числе свойственные им мастерство, решительность и отчаянность.

Ващук напомнил, что «во время прошлой войны» советские летчики проявляли чудеса героизма на «фанерных самолетах» и предложил представить, на что они будут способны на такой боевой машине как Су-57.

«Никому не советую испытать мощь российского Су-57 на собственной шкуре!», — отметил летчик-испытатель.

Ващук подчеркнул, что работы по наращиванию боевых возможностей истребителя не прекращаются до сих пор.

Ранее известный как ПАК ФА российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. Превосходство самолета над конкурентами обеспечивают сочетание хорошей маневренности, возможностей сверхзвукового полета, современного комплекса бортового оборудования и малой заметности, отмечают разработчики.

Испытания Су-57 завершатся в текущем году, сообщила со ссылкой на командующего ВВС Сергея Дронова Газета.ru. Согласно поручению президента России Владимира Путина самолетами будут перевооружены три полка.