Новый самолет создадут в России на замену Ан-2 «Кукурузник»

Москва, 25 августа. Новый легкий многоцелевой самолет на 9-14 человек создадут на замену Ан-2 «Кукурузник» в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Изначально Ан-2 планировали заменить самолетом ТВС-2ДТС «Байкал», который на базе «Кукурузника» разработал Сибирский НИИ авиации. Серийное производство нового одномоторного самолета планировалось начать на Улан-Удэнском авиазаводе в 2021 году.

«ТВС-2ДТС — экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет», — цитирует пресс-службу Минпромторга РИА Новости.

В министерстве отметили, что самолет создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов страны и развития местных воздушных линий в обеспечение межрегиональных и региональных пассажирских авиаперевозок.

Источник агентства в авиапроме отметил, что решение о судьбе ТВС-2ДТС будет принято в сентябре. Тогда же инженеры определятся, какие его технологические особенности используют при создании нового самолета.

Ранее Газета.ru сообщила, что за семь месяцев 2019 года поставки самолетов компании Boeing снизились на 38%. В текущем году корпорация продала 258 пассажирских самолетов. Годом ранее продажи составили 417 машин.

На авиаконцерне серьезно отразились катастрофы с участием самолета 737 MAX: 10 марта этого года в Эфиопии и 29 октября 2018 года в Индонезии, в которых погибли 157 и 189 человек соответственно.