Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7

Москва, 25 августа. Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич заявил, что предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на встречу G7 Украину направлено на накаливание русофобии. Мнением политик поделился на своей странице в соцсети Facebook.

Дональд Туск сделал заявление в субботу, 24 августа, в Биаррице, где пройдет саммит G7. Глава Евросовета рассказал, что не может согласиться с приглашением России обратно в «Большую семерку». Вместо этого он призвал подумать над предложением позвать на следующую встречу в качестве гостя Украину, сообщила Газета.ru.

Клинцевич назвал подобное предложение неудивительным и недоработанным. Чтобы накал русофобии на саммите точно был на должном уровне, сенатор предложил пригласить туда и Польшу, и страны Балтии.

«К сожалению, должен констатировать, что Европейский союз продолжает заниматься не реальной политикой, а политиканством, колеблясь вместе с линией США. В целом же эта линия, если не считать отдельных нюансов, остается антироссийской», — прокомментировал идею главы Евросовета Клинцевич.

С предложением пригласить на саммит G7 в 2020 году в США Россию ранее выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Его поддержал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. Предположительно, президент США поднимет вопрос присоединения РФ к «Большой семерке» на ближайшем саммите G7 в Биаррице.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва считает любые контакты со странами G7 полезными и не исключает возобновления формата G8.