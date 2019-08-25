Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины

Киев, 25 августа. Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему украинский государственный гимн в старой редакции был бессмысленным. Наблюдением экс-глава государства подлился в эфире одного из украинских телеканалов.

Украина с 1991 года использовала в качестве гимна композицию с музыкой Михаила Вербицкого и словами Павла Чубинского «Ще не вмерла Україна» («Еще не умерла Украина»). Верховная рада официально утвердила текст в 2003 году. Начало гимна тогда изменили на: «Еще не умерла Украины и слава, и воля».

В первоначальной редакции гимна оказалась ошибка, отметил Кравчук.

«Правильно «ы», а не «а»: «еще не умерли Украины и слава, и воля». То есть, не умерли слава и воля страны, а не «еще не умерла Украина», а дальше что — бессмысленность: и слава, и воля. Нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи. Так что это была ошибка», — заявил Кравчук.

По словам экс-президента, ошибку заметили во время утверждения гимна. Но исправлять ее тогда не стали.

«Когда его утверждали, люди видели, что тут есть полная несостыковка, но не то время было, чтобы спорить о буквах», — заключил политик.

Кравчук объяснил, что в то время необходимо было срочно принять государственные символы, существовать без которых страна не может.

Ранее Газета.ru сообщила, что Кравчук назвал два главных недостатка бывшего президента Украины Петра Порошенко. К ним политик отнес стремление к богатству и невероятный карьеризм. Кравчук выразил мнение, что Порошенко на своем посту занимался созданием бизнес-империи, а не управлением страной.