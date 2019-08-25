Новая попытка стыковки корабля «Союз МС-14» к МКС назначена на 27 августа

Москва, 25 августа. Вторая попытка стыковки корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией (МКС) запланирована на 06.12 вторника, 27 августа. Об этом в микроблоге Twitter сообщает NASA.

«Российский корабль «Союз» предпримет вторую попытку стыковки в понедельник в 23.12 по времени Восточного побережья США (06.12 по Москве)», — говорится в сообщении.

Корабль должен был причалить к МКС утром 24 августа. Но стыковка была отменена, когда аппарат находился в 96 метрах от станции.

Ранее газета «Известия» сообщила, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал ситуацию со стыковкой корабля «Союз МС-14» с МКС сложной. Тем не менее он отметил, что ситуация находится под контролем.