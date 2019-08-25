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Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко на посту президента Украины

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Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко на посту президента Украины

Киев, 25 августа. Бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал два главных недостатка возглавлявшего государство до весны 2019 года Петра Порошенко. Мнением экс-президент поделился в эфире одного из украинских телеканалов.

Кравчук назвал главными недостатками Порошенко невероятный карьеризм и стремление к богатству. По словам экс-президента, во время пребывания у власти Порошенко не занимался управлением государством, так как был занят созданием бизнес-империи, которой руководили его соратники.

«У него два недостатка больших, я думаю, они и сегодня действуют. Это его всеобъемлющее желание стать богатым человеком. Он здесь не остановится ни перед чем. И второе — это карьеризм невероятный. Просто невероятный», — заявил Кравчук.

По его словам, Порошенко игнорировал советы, никого не хотел слушать, поэтому ничего не смог реализовывать.

На Украине в настоящее время расследуется 11 уголовных дел, фигурантами которых стали высокопоставленные чиновники и Порошенко, сообщила газета «Известия». Экс-президента и министра иностранных дел Павла Климкина подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением. Кроме того, на Порошенко были заведены несколько дел по заявлению бывшего заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

Выступая на съезде партии «Европейские дела» экс-президент заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится уголовного преследования. Политолог Андрей Иванов в комментарии Федеральному агентству новостей отмечал, что заводя уголовные дела против бывших украинских лидеров действующая власть пытается порадовать публику. 

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Источник: 112 Украина
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