Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России в «Большую восьмерку»

Биарриц, 25 августа. Лидеры «Большой семерки» обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием РФ. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Представитель правительства Японии сообщил, что вопрос обсудили лидеры G7, но отметил, что содержание дискуссии «ни за что не будет разглашено».

Президент председательствующей в настоящее время в «Большой семерке» Франции Эммануэль Макрон и глава США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы во вторник сошлись во мнении, что имело бы смысл пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял журналистам, что возвращение к G8 не является для России самоцелью, так как в формате G20 решать многие вопросы эффективнее. Однако он напомнил, что по словам президента России Владимира Путина, Москва не отказывается от общения с другими государствами в любых форматах.

В США также отметили, что Франция подняла вопрос о переходе к объединению с участием российской стороны, но стремления возвращаться в объединение не выражала сама Россия, сообщила газета «Известия». Тем не менее в американской администрации подчеркнули, что лидеры «семерки» не будут голосовать по теме возвращения России на саммите в Биаррице .

Объединение экономически развитых стран (США, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Япония) существовало с 1976 по 1997 год. Позже к организации присоединилась Россия, и объединение получило название «Большой восьмерки».

Остальные участники формата решили вернуться к «семерке» в марте 2014 года. Поводом послужили события на Украине и кризис в отношениях Европы и США с Россией.