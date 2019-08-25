Израильские военные признали, что их авиаудары могли привести к жертвам

Тель-Авив, 25 августа. Израильские военные признали, что их авиаудары по объектам в Сирии могли привести к жертвам среди личного состава шиитских отрядов и иранских сил. С соответствующим заявлением на брифинге выступил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Авианалет на окрестности Дамаска в пресс-службе объяснили стремлением сорвать планы иранской стороны с помощью «беспилотников-камикадзе» нанести удар по северу еврейского государства.

«Мы атаковали объекты инфраструктуры, но там вероятны человеческие потери. Мы знаем, что там находился личный состав», — отметил Конрикус.

Целью бомбардировок стали, объекты шиитских отрядов и иранского подразделения «Аль-Кудс» в селении Акраба, которое расположено юго-восточнее Дамаска.

Ранее сообщалось о нескольких взрывах на окраине Дамаска. Корреспондент Федерального агентства новостей уточнил, что в действительности имел место один мощный взрыв. Государственное телевидение Сирийской Арабской Республики сообщило, что сирийские силы ПВО отразили предпринятую атаку.

Федеральное агентство новостей публиковало видео отражения нападения ВВС Израиля на юге страны.

Израильские военнослужащие подтвердили факт нанесения удара по объектам в Сирийской Арабской Республике. В заявлении ЦАХАЛ указывается, что таким способом якобы была предотвращена атака беспилотных летательных аппаратов Ирана по территории Израиля.

Ранее израильские истребители дважды нанесли авиаудары по расположенным в секторе Газа военным объектам исламистского движения, сообщила газета «Известия». Под ударом оказались северная часть палестинского анклава и морской лагерь ХАМАС. Поводом атаки послужили запуски ракет по территории Израиля