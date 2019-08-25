Сирия новости 25 августа 07.00: Израиль ударил по Сирии, армия САР готова к новым задачам

Сирия, 25 августа. Израиль вновь атаковал проиранские силы в районе Дамаска. Сирийская армия готовит к новому этапу освобождения провинции Идлиб от джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по позициям террористов на севере Хамы и в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА): отразили атаку Израиля на окраинах Дамаска; стягиваются для нового наступления и Идлибе.

«Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): атаковали конвой «Демократических сил Сирии» в Дейр-эз-Зоре.

ВВС Израиля: вновь нанесли ракетный удар по Дамаску.

Провинция Дамаск

Администрация Соединенных Штатов пригрозила санкциями всем компаниям и частным лицам, которые осмелятся принять участие в Международной ярмарке в Дамаске, которая состоится в следующую среду. В специальном заявлении Госдепартамента США подчеркивается, что компании, принявшие участие в Международной ярмарке, могут быть внесены в санкционные списки за «сотрудничество с Дамаском». При этом о своем участие в ярмарке успели заявить более 1500 компаний из 38 стран – как с Ближнего Востока, так и из других регионов, отмечает агентство Al Etihad.

Мощный взрыв прогремел на окраине Дамаска в Сирийской Арабской Республике. Информацию о взрыве подтвердил корреспондент Федерального агентства новостей. Сообщалось о серии взрывов на окраинах сирийской столицы, однако силам ПВО Сирии удалось сбить большую часть ракет.. О своей ответственности за налет заявили представители Армии обороны Израиля: по их словам, военные нанесли удары, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников, которая якобы. Однако важно отметить, что Иран находится законно на территории Сирии: военные представители прибыли в страну по приглашению сирийского руководства, и не планировал подобные атаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боец проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) был убит в ходе столкновений с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Как сообщает агентство DeirEzzor24, силы SDF вступили в бой с ИГИЛ на автодороге Аль-Хаваидж – Меядин – боевики ИГИЛ, находившиеся в фургоне, внезапно открыли огонь по патрулю SDF. Столкновение продолжалось около 10 минут: курды запросили подмогу, но до ее прибытия террористы сбежали.

Провинция Идлиб

Правительственные войска и союзные отряды ополчения в Идлибе стягиваются в окрестностях города Ат-Тамана, сообщают источники базирующейся в Лондоне «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR). Источник предполагает, что следующей целью САА в Идлибе является район города Маарет ан-Нуман. ВВС Сирии и ВКС РФ не прекращают удары по объектам и скоплениям террористов в районе городов Маарет ан-Нуман, Ат-Тамана, Ат-Тах, Кафр-Саджна и Джарджаназ.

Провинция Хасака

Во время своего выступления на конференции проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» в провинции Хасака командующий Мазлум Абди заявил, что SDF начинает реструктуризацию своих сил. Он напомнил, отмечает агентство Hawar News, что после победы над ИГИЛ проамериканские силы создали на всем востоке Сирии сеть местных «военных советов», которые сосредоточили в своих руках всю исполнительную власть в регионе. Теперь, заявил Абди, реструктуризация SDF должна привести к созданию «общего совета», который объединит локальные «военные советы» и объединит контролируемые SDF территории под единой властью. Очевидно, что в этом случае местное арабское население окажется практически полностью исключенным из процесса управления регионом.

1 Организация запрещена на территории РФ.