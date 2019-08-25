Сын Игоря Верника вытер нос купюрой достоинством в пять тысяч рублей

Москва, 25 августа. Сын известного актера Игоря Верника Григорий вытер нос купюрой номиналом в пять тысяч российских рублей. Снимок опубликовал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в социальной сети Instagram.

По мнению Разина, Верник-младший совершил недостойный поступок. Он отметил, что такое поведение оскорбляет тех россиян, материальное положение которых оставляет желать лучшего.

«Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым», — сказал Разин.

С его мнением согласились многочисленные подписчики. Некоторые участники дискуссии предположили, что Григорий не понимает, каким тяжелым трудом даются деньги простым людям. Другие пользователи обвинили Григория в паразитировании на успехах отца.

Ранее в СМИ появилась информация о серьезном заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк, известной широкой публике по сериалу «Моя прекрасная няня». У Заворотнюк якобы диагностировали рак головного мозга. Однако директор актрисы опроверг эти сведения. Он отметил, что со здоровьем у Анастасии все в порядке, а пропуск спектакля вызван исключительно семейными обстоятельствами.

«Я вообще не знаю, что они там написали. Я не занимался этим спектаклем, про этот спектакль никаких договоренностей у меня не было. Второе — с Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова», — цитирует Газета.ru.

RT напоминает, что недавно у Заворотнюк родился третий ребенок.