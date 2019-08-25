Захар Прилепин объяснил, зачем нужен фестиваль «Традиция»

Москва, 25 августа. Однодневный семейный фестиваль под открытым небом «Традиция» состоялся 24 августа 2019 года в подмосковном Захарово на базе музея-заповедника А.С.Пушкина.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, мероприятие прошло в четвертый раз. Идея его проведения принадлежит писателю, публицисту, общественному деятелю Захару Прилепину и продюсеру, режиссеру, художественному руководителю МХАТ им. М. Горького Эдуарду Боякову.

ФАН посетил фестиваль и расспросил Прилепина о роли фестиваля для современной русской культуры.

«Сейчас в России не шоубиз, не буду называть имен, а реальная народная культура – музыкальная, кулинарная, театральная, литературная – какая угодно, находится в маргинальном положении. При этом сейчас в мире так называемая «этника» – один из ведущих трендов. И это при том, Россия – одна из немногих стран, где в течение XX века, чтобы там ни говорили о том, что большевики якобы загубили все на свете, на самом деле сохранялись очень многие вещи, связанные и с народной музыкой, и с народными промыслами, и с народным театром, народными одеждами и обрядами – все это так или иначе существует».

По мнению собеседника ФАН, традиционную культуру нужно продолжать сохранять сегодня, во времена шоубизнеса и невозможности участия в нем, конкурируя с нео-, пост-, квазимодерном.

«Необходимо, чтобы забота о народной культуре стала частью государственного мышления. И мы пытаемся, в меру имеющихся возможностей, удерживать это как минимум на плаву» — уверен Прилепин.

Различные мероприятия в рамках «Традиции» шли весь день на нескольких площадках. Были организованы интересные мастер классы и игры для детей и взрослых, а также презентации книг, мини-представления и многое другое. Особое внимание многочисленных слушателей привлекли лекции — Александра Дугина «Традиция и ее субъект» и Захара Прилепина «Есенин как религиозный поэт». Кроме того, зрителям был представлен эскиз спектакля МХАТа им. Горького «Три женщины Сергея Есенина».

Также на собравшихся произвели сильное впечатление выступление коллектива «Белорусские песняры», исполнившего легендарные композиции, а также группы «Отава Ё». Завершился фестиваль перформансом «Сказки русского леса».

На фестивале были замечены многие заметные представители культурного и общественно-политического сообществ. Организаторы позиционируют мероприятие как «ежегодный пикник для любителей искусства – оптимистов и интеллектуалов, весельчаков и меломанов, поклонников поэзии и современного искусства, умных родителей и любознательных детей.

Главная идея фестиваля – продвижение традиционных ценностей с помощью искусства». Фестиваль «Традиция» неизменно проводится при поддержке Минкультуры России, аналогичного областного ведомства, а также администрации Одинцовского района Подмосковья, уточняет собкор ФАН.