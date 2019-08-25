Израиль подтвердил, что нанес удар по Дамаску в Сирии

Дамаск, 25 августа. Израильские военнослужащие подтвердили факт нанесения удара по объектам в Сирийской Арабской Республике. В заявлении ЦАХАЛ указывается, якобы таким способом была предотвращена атака беспилотных летательных аппаратов Ирана по территории Израиля.

Ранее сообщалось о нескольких взрывах на окраине Дамаска. Корреспондент ФАН уточнил, что в действительности имел место один мощный взрыв. Агрессия Израиля отражается системами ПВО Сирийской Арабской Республики.

Федеральное агентство новостей публиковало видео отражения атак ВВС Израиля на юге страны.

В июле стало известно об ударе по объектам в районе Тель-Хара в провинции Даръа Сирийской Арабской Республики. RT уточняет, что этими действиями нанесен существенный материальный ущерб. О других подробностях происшествия не сообщалось.