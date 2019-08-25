ФАН публикует видео отражения атаки ВВС Израиля системами ПВО Сирии в Дамаске

Дамаск, 25 августа. Федеральное агентство новостей публикует видео отражения атаки ВВС Израиля системами ПВО Сирии на окраине Дамаска. ФАН сообщает, что агрессивные действия продолжаются до сих пор.

«Агрессия продолжается, ПВО отразила вражеские объекты и сбила большинство из них в южном регионе», — указывает телеканал Ikhbariya.

Несколько ранее сообщалось о нескольких взрывах в Дамаске. Корреспондент ФАН уточнил, что имел место один мощный взрыв. Как выяснилось, объекты в Сирии атаковали ВВС Израиля. Атака отражается системами ПВО. При этом в Израиле заявляют, якобы таким образом предотвращают удары иранских сил по своей стране.

В июне 2019 года также сообщалась об ударах ВВС Израиля по Сирийской Арабской Республике. Были атакованы две артиллерийские и одна зенитно-ракетная батарея, напоминает RT.