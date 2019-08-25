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СМИ сообщили о госпитализации актера Меньшикова

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СМИ сообщили о госпитализации актера Меньшикова

Москва, 25 августа. Актера и режиссера Олега Меньшикова госпитализировали. Об этом сообщает РЕН ТВ. По информации ресурса, недомогание актера связано с употреблением алкоголя. О подробностях инцидента не сообщается.

Ранее в СМИ появилась информация об очень серьезном заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по своей работе в сериале «Моя прекрасная няня». У Заворотнюк якобы диагностировали рак головного мозга.

В то же время, директор актрисы опроверг эти сведения. По его словам,  у Анастасии все в порядке со здоровьем. Она не смогла выступить в спектакле по семейным обстоятельствам в связи с необходимостью оформления документов для выезда в Соединенные Штаты.

«Ребята оформляют документы. Петя же американец, вот и девочкам гражданство оформляет», — цитирует агента Заворотнюк Газета.ru.

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Источник: РЕН ТВ
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