СМИ сообщили о госпитализации актера Меньшикова

Москва, 25 августа. Актера и режиссера Олега Меньшикова госпитализировали. Об этом сообщает РЕН ТВ. По информации ресурса, недомогание актера связано с употреблением алкоголя. О подробностях инцидента не сообщается.

Ранее в СМИ появилась информация об очень серьезном заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по своей работе в сериале «Моя прекрасная няня». У Заворотнюк якобы диагностировали рак головного мозга.

В то же время, директор актрисы опроверг эти сведения. По его словам, у Анастасии все в порядке со здоровьем. Она не смогла выступить в спектакле по семейным обстоятельствам в связи с необходимостью оформления документов для выезда в Соединенные Штаты.