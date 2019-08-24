Два человека погибли в результате взрыва двух гранат на Украине

Ивано-Франковск, 24 августа. Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в Ивано-Франковске на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.

Уточняется, что погибшие — мужчина 1982 года рождения и женщина, с которой он проживал в гражданском браке. Погибший участвовал в военной операции в Донбассе и был неоднократно судим. По версии следствия, трагедии предшествовал конфликт.

Ранее сообщалось о мощном взрыве, прогремевшем в Киеве на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская. Газета.ru отмечала, что наиболее вероятной причиной инцидента является взрыв газовых баллонов. Издание отмечает, что наиболее предусмотрительные жители покинули жилища, взяв с собой теплые вещи, документы и домашних животных.

Также стало известно о взрыве около здания «Киевэнерго» в столице Украины.