Ковалев победил Ярда и защитил титул чемпиона мира WBO

Челябинск, 24 августа. Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив Энтони Ярда из Соединенного Королевства. Поединок состоялся в Челябинске и продлился 11 раундов. Ковалев победил британца техническим нокаутом.

ТАСС отмечает, что первоначально бой планировалось провести 29 июня. Однако из-за организационных сложностей его перенесли на август.

Ковалеву впервые удалось защитить титул чемпиона мира по версии WBO. Годом ранее он вернул себе чемпионство благодаря реваншу у колумбийца Элейдера Альвареса.

Ранее Ковалев заявил, что хочет наказать Ярда за недостойные публикации.