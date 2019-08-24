Ковалев победил Ярда и защитил титул чемпиона мира WBO

Челябинск, 24 августа. Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив Энтони Ярда из Соединенного Королевства. Поединок состоялся в Челябинске и продлился 11 раундов. Ковалев победил британца техническим нокаутом.
ТАСС отмечает, что первоначально бой планировалось провести 29 июня. Однако из-за организационных сложностей его перенесли на август.
Ковалеву впервые удалось защитить титул чемпиона мира по версии WBO. Годом ранее он вернул себе чемпионство благодаря реваншу у колумбийца Элейдера Альвареса.
Ранее Ковалев заявил, что хочет наказать Ярда за недостойные публикации.
«Я хочу наказать его за то, что он постил не достойные меня фотографии. Наверное, этим и интересен бокс, что кто-то должен правильно подойти психологически к бою», — цитирует российского боксера Газета.ru.