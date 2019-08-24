Полмиллиона горожан отпраздновали День российского флага в Москве

Москва, 24 августа. Полмиллиона россиян отпраздновали День государственного флага России в Москве. Об этом сообщает официальный портал правительства города.

«Около полумиллиона человек приняли участие в праздновании 350-летия государственного флага России, которое состоялось на улицах и площадях города, а также в скверах и парках», — отмечается в публикации.

Уточняется, что наиболее охотно москвичи посещали мероприятия на проспекте Сахарова, на Поклонной горе, а также в музее-заповеднике «Коломенское». В праздничной программе нашлось место для концертов, представлений, флешмобов и квестов.

Ранее фигуристка Евгения Медведева поздравила соотечественников с Днем государственного флага страны. Спортсменка призналась, что гордится своей страной и надеется ее не подвести.