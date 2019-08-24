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Полмиллиона россиян отпраздновали День государственного флага в Москве

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Полмиллиона горожан отпраздновали День российского флага в Москве

Москва, 24 августа. Полмиллиона россиян отпраздновали День государственного флага России в Москве. Об этом сообщает официальный портал правительства города.

«Около полумиллиона человек приняли участие в праздновании 350-летия государственного флага России, которое состоялось на улицах и площадях города, а также в скверах и парках», — отмечается в публикации.

Уточняется, что наиболее охотно москвичи посещали мероприятия на проспекте Сахарова, на Поклонной горе, а также в музее-заповеднике «Коломенское». В праздничной программе нашлось место для концертов, представлений, флешмобов и квестов.

Ранее фигуристка Евгения Медведева поздравила соотечественников с Днем государственного флага страны. Спортсменка призналась, что гордится своей страной и надеется ее не подвести.

«Поздравляю всех с днем российского флага! Нет цветов красивее, чем цвета родного флага для любого спортсмена», — цитирует Газета.ru.

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