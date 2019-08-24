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Ковитиди заявила о заинтересованности России в стабилизации ситуации в Абхазии

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Ковитиди заявила о заинтересованности России в стабилизации ситуации в Абхазии

Сухуми, 24 августа. Наблюдатель на выборах в Абхазии Ольга Ковитиди заявила, что Россия заинтересована в дальнейшей стабилизации ситуации в Абхазии. Она пожелала стране экономического роста и политической стабильности.

Политик отметила миролюбие и спокойствие местных жителей. Ковитиди также высоко оценила готовность Абхазии к выборам главы государства. Член Совета Федерации назвала позитивным фактором присутствие на волеизъявлении международных наблюдателей.

«Одно лишь присутствие  международных наблюдателей — серьезный политический инструмент, способный  предотвратить нарушения, обеспечить прозрачность процесса и вселить доверие. Не важно, кто победит. Для России важен  выбор народа Абхазии», — заключила Ковитиди.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Абхазии пройдут выборы президента страны. Об этом писала RT.

В ЦИК Абхазии заверили, что все необходимые мероприятия для надлежащей организации выборов завершены.

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