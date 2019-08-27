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14:04 27 Августа 2019

В МИД РФ опровергли слова сенатора США Джонсона об отказе в визе. События дня. ФАН-ТВ

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Манипуляция Рона Джонсона

В МИД РФ опровергли слова сенатора США Джонсона об отказе в визе. События дня. ФАН-ТВ

Американский сенатор Рон Джонсон не обращался за российской визой. Соответственно, отказать ему в выдаче никто не мог. Такой ответ дали в министерстве иностранных дел нашей страны. И назвали заявление американца «манипуляцией информацией». Дело в том, что ранее сенатор Джонсон буквально прокричал на весь мир, что ему не выдают российскую визу. Москву он планировал посетить в составе делегации конгрессменов. Но сенатор находится в «стоп-листе» России. Это ответная мера из-за включения в «черный список» наших соотечественников. И господин Джонсон об этом знал давно. Но почему-то решил выставить ситуацию совсем в другом свете. К слову, избавиться от «черных списков» Россия призывала США не один раз, но, видимо, Белый дом не собирается принимать никаких шагов.

Избирком США не работает

В МИД РФ опровергли слова сенатора США Джонсона об отказе в визе. События дня. ФАН-ТВ

Федеральная избирательная комиссия США приостановила свою работу. Об этом сообщают местные СМИ. Дело в том, что один из ее председателей Мэттью Петерсен ушел в отставку. Кто заменит специалиста? Пока этот вопрос остается без ответа. С подобной ситуацией комиссия сталкивалась 11 лет назад. В этот раз проблема возникла прямо во время предвыборной кампании. А ведомство следит за соблюдением законодательства в плане финансирования этого процесса. До выборов президента США тем временем остается чуть больше года. 

Возрождение Хан-Шейхуна

В МИД РФ опровергли слова сенатора США Джонсона об отказе в визе. События дня. ФАН-ТВ

Возрождение из пепла. В Сирии начали восстанавливать город Хан-Шейхун. Разрушенный огнем боевиков, он требует немало работ. Власти республики начали восстановление электро- и водоснабжения, время уйдет и на реконструкцию жилых домов. К слову, мирные жители уже начали возвращаться в свои дома. Для них российские военные доставили гуманитарную помощь. Напомним, в 2014 году Хан-Шейхун заняли боевики. И только в конце августа этого года в него смогли зайти сирийские военные. 

Косатки обрели новый дом

В МИД РФ опровергли слова сенатора США Джонсона об отказе в визе. События дня. ФАН-ТВ

Все 10 косаток из «китовой тюрьмы» обрели новый дом. Сегодня последнюю группу млекопитающих из бухты Средняя выпустили в Охотское море. Перед «свободным плаванием» животные прошли медосмотр, реадаптацию. Чтобы следить за местонахождением, косаткам установили спутниковые метки. Ученые заметили, что они сдружились — держатся вместе и двигаются синхронно. Недалеко от них плывут и выпущенные белухи. Напомним, о «китовой тюрьме» стало известно в 2018 году. Тогда появилась информация о незаконном вылове 11 косаток и 90 белух — все они содержались в недопустимых условиях.

 