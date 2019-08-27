В МИД РФ опровергли слова сенатора США Джонсона об отказе в визе. События дня. ФАН-ТВ

Манипуляция Рона Джонсона Американский сенатор Рон Джонсон не обращался за российской визой. Соответственно, отказать ему в выдаче никто не мог. Такой ответ дали в министерстве иностранных дел нашей страны. И назвали заявление американца «манипуляцией информацией». Дело в том, что ранее сенатор Джонсон буквально прокричал на весь мир, что ему не выдают российскую визу. Москву он планировал посетить в составе делегации конгрессменов. Но сенатор находится в «стоп-листе» России. Это ответная мера из-за включения в «черный список» наших соотечественников. И господин Джонсон об этом знал давно. Но почему-то решил выставить ситуацию совсем в другом свете. К слову, избавиться от «черных списков» Россия призывала США не один раз, но, видимо, Белый дом не собирается принимать никаких шагов.

Избирком США не работает Федеральная избирательная комиссия США приостановила свою работу. Об этом сообщают местные СМИ. Дело в том, что один из ее председателей Мэттью Петерсен ушел в отставку. Кто заменит специалиста? Пока этот вопрос остается без ответа. С подобной ситуацией комиссия сталкивалась 11 лет назад. В этот раз проблема возникла прямо во время предвыборной кампании. А ведомство следит за соблюдением законодательства в плане финансирования этого процесса. До выборов президента США тем временем остается чуть больше года.

Возрождение Хан-Шейхуна Возрождение из пепла. В Сирии начали восстанавливать город Хан-Шейхун. Разрушенный огнем боевиков, он требует немало работ. Власти республики начали восстановление электро- и водоснабжения, время уйдет и на реконструкцию жилых домов. К слову, мирные жители уже начали возвращаться в свои дома. Для них российские военные доставили гуманитарную помощь. Напомним, в 2014 году Хан-Шейхун заняли боевики. И только в конце августа этого года в него смогли зайти сирийские военные.