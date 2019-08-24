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Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи

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Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи

Сочи, 24 августа. Певец и композитор Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна 2019» в Сочи. Мероприятие проходит уже в 18 раз. В конкурсе примут участие 13 исполнителей, представляющих 11 стран.

Кроме того, в Сочи выступят звезды мировой эстрады: Наталья Орейро и Рита Ора. Председателем жюри стал Игорь Крутой. Ему и выпала честь открыть конкурс.

«Давайте считать конкурс «Новая волна» открытым», — сказал музыкант.

Крутой отметил, что с каждым годом состав конкурса усиливается.

«Это все интереснейшее соревнование, которое скреплено появлением звезд огромного масштаба. И я счастлив, что сам бренд не испятнал себя. Это привлекает», — заключил председатель жюри.

Ранее Крутой прокомментировал свой конфликт с певицей Лаймой Вайкуле. Как выяснилось, противоречия между двумя артистами связаны с фестивалем «Новая волна». Об этом писала Газета.ru.

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