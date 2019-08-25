США испытали «Томагавк». Тема недели. ФАН-ТВ

Россия и Китай в срочном порядке созвали экстренное заседание Совбеза ООН. Повод бить во все колокола более чем серьезный: на кону безопасность планеты. Хрупкий баланс на геополитической карте нарушили США, развалив Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Выход из ДРСМД, по сути, стал не только плевком в лицо человечества, но и наглым вызовом архитекторам стратегической стабильности в мире. Документ был подписан на излете Холодной войны, в 1987 году, участниками глобального противостояния: Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Сегодня экс-президент СССР, инициатор той «ядерной сделки века», — в полном недоумении от резких движений Белого дома.

«Прекращение действия договора вряд ли будет полезно для мирового сообщества, этот шаг ведет к подрыву безопасности не только в Европе, но и во всем мире. Все еще были надежды на наших партнеров, которые, к сожалению, не оправдались. Я думаю, что теперь всем стало ясно, что нанесен удар по стратегической безопасности», — поделился мнением первый президент СССР.

Первый удар Вашингтон, действительно, уже нанес. Едва открестившись от прошлых обязательств, Пентагон с неукротимым азартом приступил к «бомбометанию». 18 августа Штаты испытали вариант крылатой ракеты с лающим названием «Томагавк». Свое головокружение от успехов Пентагон сопроводил публичным хвастовством: «ядерный топор» пролетел более 500 километров и попал в яблочко. А ведь именно превышение такой дальности и купировал ДРСМД. Разработать запрещенное оружие за столь короткий срок, естественно, было бы не под силу даже волшебнику Изумрудного города. Очевидно, что американцы сознательно занимались созданием ракет-спринтеров на протяжении многих лет.

«Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно, и подготовка к выходу из договора включала, в том числе, соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», — подчеркнул заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

А теперь под надуманным предлогом, неоправданно свалив всю вину за разрыв соглашения на Россию с ее «Искандерами» и Китай с его растущим словно на дрожжах ядерным потенциалом, развязали себе руки.

Наша страна вынужденно дала зеркальный ответ. Президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия договора.

«Мы видим в таком развитии событий риск развала архитектуры стратегической стабильности, чреватый новым опасным витком гонки вооружений. Заинтересованы в том, чтобы обсуждать вопрос стратегической стабильности с участием европейских стран. Готовы делать это и в Совете Россия-НАТО, хотя там пока сохраняется достаточно идеологизированная обстановка, и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Засучив рукава, американские ястребы взялись за разработку гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой, да еще вместо Белки со Стрелкой намеревается ядерные системы в космос запустить! О столь амбициозных планах во всеуслышание заявил Дональд Трамп. Договор о космосе 1967 года американскому президенту — не указ. Страна с нездоровой манией величия замахнулась на мировую гегемонию в космических масштабах.

Но вот о чем действительно забывают в Белом доме, что современный мир многополярен, и на любую силу найдется другая сила. А уж вступая в противостояние с Россией, не мешало бы вспомнить крылатую фразу князя Александра Невского. Если и способен «Томагавк» теоретически долететь до Новосибирска, то от нашего «Панциря» и погибнет. Этот и все другие необходимые оборонительные системы ПВО — на страже российских границ.

«Что меня беспокоит — это испытанная ракета, как заявили в Пентагоне, «Томагавк», то есть ракета морского базирования. Ее «приземлили», приспособили для пусков с земли. Пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и должны быть расположены в ближайшее время в Польше. Для нас это означает, что возникают новые угрозы, на которые мы соответствующим образом должны реагировать», — подчеркнул российский лидер.

США спровоцировали очередную гонку вооружений, пытаясь втянуть в опасную игру Россию. Москва на дерзкий вызов ответит, однако примет меры по обеспечению нацбезопасности без ущерба для своей экономики. Владимир Путин заявил, что Россия начинает разработку новых видов ракет. Одновременно он объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения.

На фоне метания «Томагавка» неугомонными Штатами новые угрозы возникают как на западном, так и на восточном фронтах. Именно эту острую тему обсуждала коллегия Минобороны во главе с Сергеем Шойгу. По его словам, ситуация осложняется последними действиями НАТО и требует адекватного ответа. В связи с этим наша страна укрепляет свои рубежи: до конца года в Западный военный округ России поступит 1300 единиц новой и модернизированной техники. Восточный получит еще больше — 1700. Вдобавок к этому оба региона усилятся военными-контрактниками.

«Военно-политическая обстановка на западном стратегическом направлении остается напряженной. В Восточной Европе — развертывание системы ПРО США в Польше и Румынии, расширение военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией. Тенденция к осложнению военно-политической обстановки сохраняется и на Восточном стратегическом направлении. Действия США и их союзников направлены на расширение своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ослабление позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии», — заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Сейчас идет активная подготовка к российско-белорусским учениям «Щит Союза», они пройдут с 13 по 19 сентября. Шойгу подчеркнул, что эти маневры нацелены только на защиту от возможных угроз.

Готов ответить на провокацию Штатов и Китай, который жестко осудил выход Вашингтона из ДРСМД. В министерстве иностранных дел Поднебесной недвусмысленно дали понять, что в случае появления в Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет средней дальности наземного базирования Пекин примет контрмеры.

Вашингтон претендует на безоговорочное мировое лидерство, в том числе в области контроля над вооружениями. Принцип прост: Штаты творят, что пожелают, а другие политические игроки лишь робко испрашивают благословение у Белого дома на каждый свой шаг. Сейчас на повестке дня стоит вопрос о продлении еще одного соглашения, которое помогает миру, словно канатоходцу, удержать тот самый хрупкий баланс. Речь идет о Договоре по стратегическим наступательным ядерным вооружениям СНВ-3. Срок его действия истекает уже в 2021-м году. Предложения России по его продлению готовы. Однако от США никаких инициатив пока не поступало.

«США последовательно разрушают всю систему архитектуры международной безопасности, которая была построена на нескольких договорах. Вышли из одного, из второго, и, я думаю, велика вероятность того, что они не продлят действия договора CНВ-3. В этой ситуации возникает вопрос: что делать России, что делать Китаю. Я думаю, что лучшим способом будет показать американцам, что их желание повторить сценарий развала Советского Союза, а именно это руководит сейчас Соединенными Штатами, у них не пройдет. По сути, Москва и Пекин «воюют» не за себя, а за практически все человечество: за Европу, за Японию, за Южную Корею, где американцы будут размещать эти ракеты», — убежден писатель и общественный деятель Николай Стариков.

В Совбезе ООН на выпады зарвавшихся Штатов смотрят сквозь пальцы. Вот и группа поддержки американских милитаристов на экстренном заседании во всех смертных грехах вновь обвинила вовсе не США — инициатора похорон Договора о РСМД, а Россию. Тем временем, Вашингтон, похоже, с головой вязнет в гонке вооружений, раздувая свой военный бюджет еще на 33 млрд долларов.