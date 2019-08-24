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Россия зафиксировала 28 нарушений перемирия в Идлибе за сутки

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Россия зафиксировала 28 нарушений перемирия в Идлибе за сутки

Идлиб (Сирия), 24 августа. Российские представители зафиксировали 28 нарушений режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, где размещена зона деэскалации. Об этом в субботу сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Обстрелам подверглись населенные пункты Биньямин, Сабикия, Кафр-Харма, Маканис-Эд-Дувайри, Кастелло, Халаса в провинции Алеппо. Кермель, Караманли, Сандран, Хамрат, Сандрат, Касталь-Эль-Бордж, Джанаджик и Эль-Харуф в Латакии. Суккория в провинции Идлиб и Эль-Харука в провинции Хама.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — заявил руководитель ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин.

Он также отметил, что с начала процесса урегулирования сирийского конфликта российским центром в арабской республике было проведено более 2 тыс. гуманитарных акций, а общий вес гумпомощи составил 3,5 тыс. тонн. С 30 сентября 2015 года в Сирию вернулись 597,7 тыс. беженцев, около 1,3 млн внутренне перемещенных лиц возвратились в свои дома.

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