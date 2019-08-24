Иран наложил санкции на американский Фонд защиты демократии

Тегеран, 24 августа. Власти Ирана внесли в санкционный список американский «Фонд защиты демократии», обвинив его в «экономическом терроризме». Под санкции также попал глава организации Марк Дубовиц.

Как сообщает министерство иностранных дел страны, фонд распространял фейки и занимался пропагандой, усиливая тем самым «экономический терроризм» со стороны США. По мнению иранских дипломатов, Соединенные Штаты пытаются сменить режим в исламской республике и нанести ущерб национальной безопасности страны.

Представители внешнеполитического ведомства также утверждают, что давление США на Иран создает угрозу для авиабезопасности и судоходства.

Напомним, что ранее США признали Корпус стражей исламской революции (элитное подразделение иранских войск) террористической организацией. В ответ Тегеран признал террористической группировкой Вооруженные силы США, а действие американских солдат на Ближнем Востоке — экстремизмом.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, внесение КСИР в список террористических организаций является продолжением американской политики, направленной на демонизацию Ирана.