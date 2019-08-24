Немецкая полиция задержала россиянина за убийство гражданина Грузии

Берлин, 24 августа. Полиция Берлина задержала россиянина, который подозревается в убийстве гражданина Грузии. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы.

Тело иностранца было найдено в районе Моабит. Гособвинение уже выдало ордер на арест жителя России.

«Были обнаружены орудие убийства и велосипед, на котором, предположительно, пытался скрыться подозреваемый. 48-летний гражданин России был вчера временно задержан в районе совершения преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось об исчезновении двух россиянок в Мюнхене. 41-летняя женщина и ее 16-летняя дочь 13 июля покинули свой дом на Оттобруннерштрассе, и с тех пор их никто не видел. Местная полиция не исключает двойное убийство. На поиски были отправлены 150 сотрудников правоохранительных органов, которые прочесывают лес на востоке Мюнхена. По одной из версий, сожитель женщины мог убить россиянку и ее дочь прямо в квартире, а после вывезти тела.