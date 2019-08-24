Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования

Москва, 24 августа. В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни. Об этом рассказал специалист по фитохимии, автор книг кулинарных рецептов Игорь Сокольский.

Первый народный миф о «правильном» консервировании — это некачественные плоды. На рынке часто можно увидеть надписи «Яблоки на варенье», «Сливы на компот». Считается, что при варении микробы погибают, поэтому нет смысла покупать свежие фрукты. Однако на деле плоды с признаками гнили и плесени содержат крайне опасные микротоксины, которые могут «пережить» термическую обработку. Эти соединения способны спровоцировать развитие рака, пишет «АиФ».

Второй миф — это заготовка варенья с косточками. Сокольский утверждает, что в косточках фруктов содержится амигдалин. Это вещество при попадании в организм человека преобразуется в синильную кислоту, которая считается сильнодействующим ядом. И чем дольше хранится варенье с косточками, тем больше амигдалина попадает в еду.

Кроме того, некоторые хозяева и хозяйки советуют добавлять аспирин при засолке огурцов. По их словам, этот метод позволяет рассолу дольше сохраниться. Отчасти это верное предположение — салициловая кислота действительно создает кислую среду, которая уничтожает микробы. Но в больших дозах она токсична и вредит слизистой оболочке желудка, а в сочетании с алкоголем — губительна для желудочно-кишечного тракта.

Не стоит также перерабатывать испортившееся варенье. Если вы заметили вздувшуюся крышку или плесень, то лучше сразу выбросить банку. Эти симптомы свидетельствуют о размножении микроскопических плесневых грибов, которые могут вызвать пищевое отравление. Чаще всего плесень появляется из-за недостатка сахара, соли или уксуса. Также причиной данного явления может стать неправильная термическая обработка или плохо очищенные банки.