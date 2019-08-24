Наркоман насмерть забил 92-летнего ветерана в Калужской области

Малоярославец, 24 августа. Житель Малоярославца Калужской области задержан по подозрению в убийстве ветерана. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«24 августа 2019 года по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний житель Малоярославца».

Следствие считает, что задержанный употребляет наркотики и на убийство ветерана (по предварительной версии) пошел ради денег. По заключению следователей, убийца нанес пожилому мужчине не менее десяти ударов по голове и телу.

В настоящее время подозреваемый допрошен, расследование продолжается.

Разбирательства начались 20 августа 2019 года с обнаружения в квартире в городе Малоярославец Калужской области тела 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Ветерана обнаружили мертвым родственники. На теле пенсионера — повреждения в области головы и туловища.

Следственные органы СК РФ по Калужской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В Следственном комитет сообщили, что погибший — Борис Игнатьев 1926 года рождения. В январе 1944 года был призван в армию и принимал участие в боевых действиях на территории Европы по январь 1945 года. 21 августа ветерану могло бы исполниться 93 года.