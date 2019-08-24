Массовое празднование Дня флага может стать новой традицией России

Москва, 24 августа. Широкое празднование Дня государственного флага России может стать новой традицией наравне со знаменитым шествием «Бессмертный полк». Такое мнение в субботу высказал главврач московской больницы №71 Александр Мясников.

По его словам, обе этих акции объединяет одно — к ним причастен каждый. Как Великая Отечественная война в свое время затронула каждую советскую семью, так и флаг является тем, что объединяет всех россиян.

«Сегодня известные люди стесняются того, что они патриоты. Если я что-то патриотическое публикую в Интернете, тут же 70% критики в комментариях. И я чувствую, что стою в одиночку против массы. Но этот 100-тысячный митинг показывает, что масса за нами», — рассказал Мясников порталу Ura.ru.

Напомним, что почти 100 тыс. человек посетили праздничные мероприятия на ВДНХ, приуроченные ко Дню флага России. На Центральной аллее состоялось выступление рэп-музыкантов. На главной столичной выставке прошел фестиваль Moscow Glass Fest. Для москвичей организовали мастер-классы по изготовлению изделий из стекла. Всего в праздновании дня российского флага было задействовано 33 московские площадки, однако Центром торжества стал проспект Сахарова.

День государственного флага РФ празднуется ежегодно 22 августа. Праздник был установлен приказом первого президента РФ Бориса Ельцина в 1994 году.