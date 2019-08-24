Песков прокомментировал отставку посла в Великобритании

Москва, 24 августа. Отставка посла РФ в Лондоне Александра Яковенко никак не связана с проблемами в российско-британских отношениях. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это обычная ротация глав диппредставительств», — пояснил он ТАСС.

Ранее стало известно о том, что посол Яковенко, который возглавлял российское диппредставительство с 2011 года, ушел в отставку и вернулся на родину. Советник-посланник Иван Володин был назначен временным поверенным в делах посольства.

На время работы Яковенко пришелся один из самых непростых политических периодов в отношениях России и Великобритании. Незадолго до его отставки разразился скандал с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Лондон заявил, что оба были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» и сразу же возложил ответственность на Москву, не предоставив при этом никаких доказательств. Все обвинения были поданы с формулировкой highly likely (весьма вероятно). Данная фраза, сказанная бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, впоследствии стала мемом и часто использовалась журналистами и политологами как синоним бездоказательного обвинения. Яковенко же пришлось отстаивать перед британскими властями позицию России, хотя Лондон так и не внял доводам Москвы.

Кроме того, британские СМИ обвинили посла РФ в сотрудничестве со спецслужбами. Как и в случае с «делом Скрипалей», никаких доказательств предоставлено не было. Сам же дипломат отрицает все обвинения.