Порошенко решил предостеречь Зеленского цитатой из Библии

Москва, 24 августа. Новый президент Украины Владимир Зеленский получил уникальную возможность в виде однопартийного большинства в Верховной раде. Об этом заявил экс-президент государства Петр Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что столь сильной пропрезидентской фракции в парламенте ранее не имел ни один из украинских президентов, и отметил, что это позволяет Зеленскому провести ряд экономических реформ.

Однако, бывший глава государства решил предостеречь нового президента мудростью из Библии.

«Но, как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями приходит и колоссальная ответственность», — написал Порошенко в своем Twitter.

Напомним, досрочные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Лидирующую позицию на выборах заняла партия главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа».

Помимо партии президента, в парламент прошли еще четыре партии: «Оппозиционная платформа — За жизнь» (получила 12,88% голосов), «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко (набрала 8,64%), «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (заручилась поддержкой 8,01%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (партия набрала 6,38% голосов).

Согласно данным ЦИК, партия «Слуга народа» получила 254 мандата в новой Раде. Это позволило создать однопартийное большинство, которое смогло самостоятельно сформировать правительство.