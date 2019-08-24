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Португальский мотоциклист потерялся в астраханских степях

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Португальский мотоциклист потерялся в астраханских степях

Астрахань, 24 августа. Сотрудники МЧС ищут гражданина Португалии, который заблудился в степях Астраханской области. Иностранец сам позвонил спасателям и сказал, что не может найти дорогу, после чего связь с ним пропала.

«Мужчина сообщил, что едет на мотоцикле, и у него садится батарея на сотовом телефоне, и он потерялся. После этого с ним несколько раз связывались, но связь прервалась, видимо, сел телефон», — рассказали журналистам в региональном управлении МЧС.

Пресс-служба добавила, что на данный момент поисковая операция результата не дала. В 6 часов утра спасатели собираются привлечь вертолет Ка-26 Росгвардии, чтобы продолжить поиски с воздуха.

Напомним, что на прошлой неделе трехлетний мальчик на трое суток пропал в тайге. Ребенок потерялся, пока его родители собирали грибы. Помимо спасателей в поисковой операции участвовали сотрудники СК РФ, МВД, Росгвардии, а также члены общественных организаций «Доброспас» и «Лиза Алерт». В конечном итоге мальчик был найден живым и здоровым в заболоченной части леса.

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Источник: УМЧС по Астраханской области
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