Рогозин заявил, что ситуация со стыковкой «Союза» находится под контролем

Москва, 24 августа. Ситуация с неудачной стыковкой космического корабля «Союз» к МКС является сложной, однако находится под контролем. Об этом в субботу заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В понедельник экипаж произведет в ручном режиме перестыковку корабля и стыковочного узла, находящегося на агрегатном отсеке модуля «Звезда», на стыковочный узел модуля МИМ2, куда ранее не смог пристыковаться в автоматическом режиме «МС-14», — пишет Рогозин в Twitter.

По его словам, в настоящее время корабль «Союз МС-14» находится в штатной закрутке в ожидании следующей стыковки.

Ранее сообщалось, что корабль «Союз», на борту которого находился робот «Федор», не смог состыковаться с МКС. Стыковка с МКС была запланирована на 08.30 24 августа. «Союз МС-14» приблизился к космической станции, ему оставалось пройти 96 метров, однако затем он начал отдаляться. Повторная попытка состыковаться произойдет 26 августа в 8-9 часов утра по московскому времени.

«Роскосмос» отправил антропоморфного робота-спасателя «Федора» на орбиту в рамках эксперимента. Андроид будет заниматься бытовой работой — протирать внутренние поверхности космической станции, подсвечивать фонариком рабочую зону и подключать/отключать штекерные соединители.