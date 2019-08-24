«Дождь» исказил освещение митинга-концерта на Сахарова в угоду западным спонсорам

В субботу в России отмечается День Государственного флага. В честь праздника на проспекте Сахарова в Москве проходит концерт, на который пришли почти 100 тысяч человек. «Либеральный» телеканал «Дождь» в угоду западным меценатам сообщает, что людей на мероприятие якобы «привезли» из Подмосковья. При этом издание опирается на слова специально отобранных из толпы людей, а не на официальные данные.

Концерт на Сахарова начался около 12 часов дня с флешмоба с гигантским составным флагом. Постепенно к сцене стягивались москвичи и гости города. Трансляцию телеканал «Дождь» начал спустя три часа после начала мероприятия, до этого наработав базу с ответами гостей столицы. Было похоже, что корреспондент, который, к слову, освещал все незаконные акции в Москве, хотел показать митинг с «правильной» стороны, якобы, на праздник в Москве согнали жителей области. Такой тезис выглядит весьма странным, ведь праздник общероссийский, а значит, прийти на него могут хоть жители Нового Уренгоя, окажись они 24 августа в столице.

«Либеральные» СМИ намеренно не озвучивают официальную информацию, как это было на прошедших незаконных акциях. Например, МВД РФ на несанкционированном митинге в Москве 27 июля задержало более тысячи человек, которые пришли «отстаивать» права независимых кандидатов в МГД. Из этой тысячи по данным МВД более 600 оказались гостями столицы, не имеющими права голоса на предстоящих выборах в Москве. На акции их специально свозила «оппозиция».

Журналист «Дождя» нарочно выбирал наиболее карикатурных персонажей, общаясь с ними только перед входом.

Трансляция телеканала с концерта продлилась около часа. СМИ вбросило информацию о якобы завозах из области, и удалилось, вставив в эфир интервью с Лией Ахеджаковой.

Об ангажированности «Дождя» ранее сообщал ФАН со ссылкой на телеканал RT, в распоряжение которого попал документ Госдепа США. В тексте указывалось, что «Дождь» аффилирован с американским госагентством, поэтому не удивительно, что на сегодняшнем митинге телеканал отрабатывал западные технологии.