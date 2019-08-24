Эксперт назвал причины поражения «Зенита» от «Уфы»

Москва, 24 августа. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей подвел итоги встречи петербуржцев с «Уфой», которая завершилась поражением сине-бело-голубых, и назвал возможные причины такого исхода матча.

«Перед матчем я обращал внимание на то, что «Уфа» будет играть очень дисциплинированно, что дома эта команда способна преподнести сюрприз, а «Зениту» нужно быть готовым к очень сложной игре. Именно так и получилось — хозяева сыграли организованно, ждали свой шанс и нанесли «Зениту» первое поражение в сезоне. Не исключаю, что сказалось отсутствие в составе «Уфы» главной ударной силы в атаке — Сильвестра Игбуна. Возможно, это сработало игрокам «Зенита» в минус, потому что они посчитали состав соперника ослабленным», — считает специалист.

По его мнению, оборона «Уфы» справилась с атакой действующего чемпиона России.

«На мой взгляд, «Уфа» сумела нейтрализовать атакующую группу «Зенита». Если смотреть по моментам, то в первой тайме хозяева создали два очень опасных момента, где зенитовцев откровенно спас Андрей Лунев. А «Зенит» в первом тайме имел лишь два полумомента. Было ощущение, что после перерыва характер игры изменится, но настрой игроков «Уфы» был запредельный. Где-то после 60-й минуты показалось, что хозяева стали уставать, реже контратаковать, но в итоге дотерпели и поймали свой шанс», — прокомментировал Стрепетов.

Он также обратил внимание на тот факт, что на результат могло повлиять отсутствие на тренерской скамейке «Зенита» главного тренера Сергея Семака.