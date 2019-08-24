Эксперт назвал причины поражения «Зенита» от «Уфы»

Москва, 24 августа. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей подвел итоги встречи петербуржцев с «Уфой», которая завершилась поражением сине-бело-голубых, и назвал возможные причины такого исхода матча.
«Перед матчем я обращал внимание на то, что «Уфа» будет играть очень дисциплинированно, что дома эта команда способна преподнести сюрприз, а «Зениту» нужно быть готовым к очень сложной игре. Именно так и получилось — хозяева сыграли организованно, ждали свой шанс и нанесли «Зениту» первое поражение в сезоне. Не исключаю, что сказалось отсутствие в составе «Уфы» главной ударной силы в атаке — Сильвестра Игбуна. Возможно, это сработало игрокам «Зенита» в минус, потому что они посчитали состав соперника ослабленным», — считает специалист.
По его мнению, оборона «Уфы» справилась с атакой действующего чемпиона России.
«На мой взгляд, «Уфа» сумела нейтрализовать атакующую группу «Зенита». Если смотреть по моментам, то в первой тайме хозяева создали два очень опасных момента, где зенитовцев откровенно спас Андрей Лунев. А «Зенит» в первом тайме имел лишь два полумомента. Было ощущение, что после перерыва характер игры изменится, но настрой игроков «Уфы» был запредельный. Где-то после 60-й минуты показалось, что хозяева стали уставать, реже контратаковать, но в итоге дотерпели и поймали свой шанс», — прокомментировал Стрепетов.
Он также обратил внимание на тот факт, что на результат могло повлиять отсутствие на тренерской скамейке «Зенита» главного тренера Сергея Семака.
«Разные мнения слышал. На мой взгляд, отсутствие Семака из-за дисквалификации сказалось. Находясь на скамейке, рядом с командой, он бы смог внести коррективы в игру, активнее влиять на ход встречи, подсказывать игрокам, большая группа которых сыграла ниже своих возможностей», — подчеркнул эксперт.