Кларксон рассказал, как похудел на диете Елизаветы II и перешел с пива на розе

Лондон, 24 августа. Известный английский журналист и экс-ведущий телепередачи Top Gear Джереми Кларксон рассказал, как ему удалось похудеть на диете королевы Великобритании Елизаветы II.

Кларксон, ранее предпочитавший курение и вредную пищу, решил поменять образ жизни и заняться фигурой. Телеведущий признался, что вместо посещения спортзала последовал примеру британского монарха.

«Вы знаете, что королева не ходит в спортзал и не бегает — ей 93 года, и с ней все в порядке», — указал журналист.

По его словам, королева питается маленькими порциями. К примеру, ее прием пищи может состоять из небольшого количества мусса и латука.

При этом Кларксон с сожалением констатировал, что пиво, по его мнению, перестало быть мужским напитком. Бывший ведущий легендарного Top Gear перешел на игристое розе.

«Заметил, что пиво разливают по маленьким бутылочкам, а в пабах приносят в стаканах размером с мизинец. Я не вижу больше в этом мужества», — объяснил телеведущий.

Напомним, Кларксона отстранили от эфира за потасовку с продюсером, показ уже готовых выпусков Top Gear был отменен, затем телеведущего уволили. В настоящее время он работает над британской версией шоу «Кто хочет стать миллионером?».

Ранее пользователей Сети восхитил внешний вид герцогини Сассекской Меган Маркл. Поклонники королевской семьи пришли в восторг от того, как быстро супруга принца Гарри смогла вернуться к идеальной форме после рождения ребенка. Фанаты не понимают, как 37-летней Маркл удается выглядеть на 22 года.

Тем временем британские СМИ рассказали, какие сериалы и шоу любит смотреть королева Елизавета II. Как удалось выяснить, во время летнего отпуска она берет в резиденцию коллекцию DVD-дисков с любимыми сериалами и шоу, среди которых — детективы «Убийства в Мидсомере» и «Новые трюки», комедии «Соблюдая приличия», «Бабье лето» и научно-фантастическое шоу «Доктор Кто».