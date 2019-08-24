Пугачева призвала всех «девушек почтенного возраста ловить кайф от жизни»

Москва, 24 августа. Алла Пугачева и Лайма Вайкуле пожелали всем представительницам почтенного возраста радоваться жизни и никогда не унывать.

Добрые пожелания «девушкам почтенного возраста» опубликовала Пугачева в своем профиле в Instagram под свежим селфи с прибалтийской звездой Вайкуле.

«Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых», — написали героини.

Фото певицы сделали в Юрмале. На снимке они смеются и «заряжают» позитивом пользователей. Поклонники кадр прокомментировали.

Большинство пользователей соцсети отреагировало на пожелания положительно: «Слушаемся и повинуемся — не унывать!», «Спасибо девчонки!», «Красавицы и неунывающие хулиганки», «Спасибо вам большое за такое позитивное пожелание».

Некоторые пользователи сначала приняли 65-летнюю Вайкуле за дочь Аллы Борисовны Кристину Орбакайте (ей 48 лет): «Я даже и не поняла, где Алла Борисовна, а где Кристина! Ну одно лицо и один с Кристиной возраст! Так держать!», «Я думала, там Орбакайте, вот никак не узнала бы я Лайму здесь».

На берегу Рижского залива Пугачева с семьей проводит каждое лето. Нередко компанию на отдыхе ей составляет давняя подруга Лайма Вайкуле. В Instagram у артисток даже существует собственный хештег #дамысдюн.

Несмотря на то, что возраст «неунывающих хулиганок» уже превзошел цифру 50 (Алле Пугачевой 70 лет, Лайме Вайкуле — 65), артистки всегда стараются быть позитивными и поддерживать имидж активных современных женщин.